Elisama denuncia que el líder de 'Luz del Mundo' "quería mi virginidad" y que fue drogada: "Cuando desperté estaba sangrando. Me habían violado"

Equipo de Investigación habla con Elisama, una de las pocas personas que se han atrevido a denunciar abusos sexuales en 'Luz del Mundo'. En este vídeo, relata el horror que sufrió entre los 15 y los 18 años y que su madre le decía que "era una bendición".

Moisés Padilla, víctima de abusos sexuales en la 'Luz del Mundo' cuando tenía 16 años, calcula en miles las víctimas que podría haber en la organización. Sin embargo, pocos se atreven a denunciar.

Una de ellas es Elisama, que en el vídeo sobre estas líneas, explica a 'Equipo de Investigación' que sufrió abusos por parte de Samuel Joaquín Flores, el padre de Naasón Joaquín García y su predecesor al frente del grupo religioso.

Elisama afirma que los abusos comenzaron desde que tenía 15 años, cuando trabajaba como criada del líder religioso. Al segundo día, relata, Samuel Joaquín "me dice que quiere que le entregue mi virginidad", para después quitarle la ropa hasta que se quedó desnuda.

"Samuel se enojaba porque no correspondía yo a lo que él quería", afirma Elisama, que asegura que en otra ocasión "yo pienso que pusieron algo a mi bebida o mi comida y cuando yo desperté estaba sangrando. Me habían violado".

Los abusos sexuales, afirma, duraron "hasta un día antes de casarme, que fue a los 18 años". Cuando se lo contó a su madre, señala que su reacción fue decirle que lo que le había sucedido "era una bendición". "No madre, no era una bendición, fue una violación", le respondió.

