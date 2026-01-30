El templo de la 'Luz del Mundo' de 70 millones levantado por "trabajadores voluntarios": "No cobraban. Solo se les daba de comer y albergue"

Joel Silva, uno de los arquitectos del templo de la 'Luz del Mundo' en Hermosa Provincia, uno de los más grandes de América Latina, desvela los detalles de esta gigantesca construcción levantada "por la misma feligresía".

Equipo de Investigación visita la cuna de la 'Luz del Mundo', un barrio a 25 kilómetros de Guadalajara, en México, que se ha convertido en lugar de peregrinación para sus fieles de todo el mundo.

Hasta 300.000 personas se han dado cita alrededor de su templo, uno de los más grandes de América Latina, con 84 metros de altura.

Joel Silva, exmiembro de la organización, fue uno de sus arquitectos. Ahora desvela en el vídeo sobre estas líneas algunos detalles de su construcción, que asegura no corrió a cargo de una empresa constructora "sino por la misma feligresía": "Había hasta 500 personas trabajando al mismo tiempo", afirma.

Joel asegura que esos "trabajadores voluntarios" nunca cobraron un sueldo, sino que "solamente se les daba de comer y albergue".

El arquitecto explica que las obras duraron 11 años y que, según sus cálculos, el costo real del templo se encontraría cerca de 70 millones de dólares.

El templo se levantó con toneladas de acero y una cúpula coronada por una escultura de 28 metros. Representa la vara del fundador de la 'Luz del Mundo', inspirada en la de Moisés.

Los reporteros piden acceso para entrar al templo, ante lo que Moisés Acevedo, el autodesignado 'guía' de la organización, les dice que es posible, pero "sin grabar": "Tenemos una experiencia. No hay un medio que hable bien", sostiene.

