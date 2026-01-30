'Equipo de Investigación' se adentra en la cuna de la 'Luz del Mundo': "Aquí no va a encontrar cervezas ni cigarros"

Equipo de Investigación se traslada hasta Guadalajara, en México. A 25 kilómetros de la ciudad hay un barrio, Hermosa Provincia, epicentro de la 'Luz del Mundo'. En este vídeo, los reporteros recorren sus calles con un guía y dos hombres trajeados.

La cuna de 'La Luz del Mundo' está en Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, en un barrio a 25 kilómetros del centro conocido como Hermosa Provincia.

Héctor Vera, exmiembro de esta iglesia, explica en el vídeo sobre estas líneas que Hermosa Provincia se formó en los años 50, gracias a las relaciones del líder del grupo religioso con el gobernador y otros políticos, que le regalaron varias hectáreas.

"El propósito era formar una colonia de hijos de Dios donde no hubiera vicios, no hubiera este drogas, no hubiera nada", apunta Héctor, que señala que fueron los propios habitantes quienes construyeron sus casas.

Allí viven unos 5.000 seguidores de la organización. La imagen habitual es la de mujeres con faldas muy largas. "Es parte de nuestra identidad", afirma la propietaria de una tienda de ropa.

Poco después de que los reporteros de 'Equipo de Investigación' empiecen a preguntar, un hombre sale a su encuentro. Su nombre es Moisés Acevedo y asegura ser piloto y miembro de la 'Luz del Mundo'.

Moisés se ofrece como guía por las calles de Hermosa Provincia: "Aquí usted no va a encontrar cervezas, no va a encontrar cigarros, porque no consumen", afirma este hombre, que asegura que allí "estamos seguros" de la inocencia de su líder religioso, Naasón Joaquín García, condenado por abuso sexual a menores.

A los reporteros del programa también les siguen de cerca dos hombres trajeados. Desde la condena a su líder, la iglesia ha cerrado sus puertas a los periodistas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Luz del Mundo: fe, poder y control' en atresplayer.