Equipo de Investigación cumple 15 años y lo celebra con su episodio 555, 'La luz del mundo'

Los detalles Casos como la España del narcotráfico forman parte de una trayectoria que, vista con perspectiva, impresiona incluso a quienes la han construido. "Mirar atrás nos da un poco de vértigo", reconoce Glòria Serra.

Redadas peligrosas, clanes del narcotráfico o crímenes que aún hoy siguen sin respuesta. Durante 15 años, 'Equipo de Investigación' ha puesto el foco en algunas de las realidades más oscuras y complejas de España, convirtiéndose en uno de los programas de referencia del periodismo de investigación en televisión.

Casos como la España del narcotráfico u operaciones policiales de alto riesgo forman parte de una trayectoria que, vista con perspectiva, impresiona incluso a quienes la han construido. "Mirar atrás nos da un poco de vértigo", reconoce Glòria Serra.

Así, asegura ser consciente de lo que supone mantenerse durante 15 años en antena con un formato informativo que, además, ha sido escuela y ejemplo para nuevas generaciones.

Y es que su éxito no es casual. La clave, explican, ha estado siempre en el enfoque: una manera de narrar historias que va más allá del titular, que investiga, contextualiza y busca entender el fondo de los hechos.

Para celebrar este aniversario, 'Equipo de Investigación' presenta una de sus entregas más impactantes. El programa aborda el caso de una organización religiosa marcada por patrones muy rígidos y mucho oscurantismo.

"Su fundador está cumpliendo condena por abusos sexuales a menores. Pero lo que nos interesa más contar también es el crecimiento exponencial, espectacular que está teniendo en España", añade Serra.

Se trata del episodio número 555, titulado 'La luz del mundo: fe, poder y control', un reportaje que se emite en la noche de este viernes a las 22:30 en laSexta.

