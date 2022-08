Después de la política, el fútbol es el objetivo favorito de los 'haters', como mostró Equipo de Investigación en un programa de abril que laSexta vuelve a emitir este viernes.

El futbolista Rubén García, desgraciadamente, conoce de primera mano el odio que se destila en muchas ocasiones en las redes sociales. El delantero tiene más de 50.000 seguidores y en ellas habla de todo.

"Abrí mis redes sociales coincidiendo con mi llegada al fútbol profesional, en mis publicaciones puedo recibir hasta 300 comentarios y recuerdo que he sido bastante criticado cuando me he posicionado por mi forma de ser", relata a Equipo de Investigación.

En concreto, cuando muestra su apoyo al colectivo LGTBI con imágenes de la bandera arcoíris, o cuando se pinta las uñas por el día de la mujer, ha recibido salvajes ataques.

"Eres un maricón y una vergüenza para el fútbol profesional, a ver si consigues atención por tu rendimiento en el campo y no por estas mariconadas", le llega a decir un usuario que tiene en su perfil una fotografía de Santiago Abascal.

Sin embargo, Rubén García no es un caso aislado. Jugadores como Cristiano Ronaldo, Mbappé, Sergio Ramos y Messi, entre otros, lo sufren a diario.

Por otro lado, Equipo de Investigación también mostró los ofensivos comentarios que se dirigen contra el programa y contra Glòria Sera cada semana: "Huelen a mierda de gato; jubílese, señora". Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de abril que laSexta vuelve a emitir este viernes.