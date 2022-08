La decisión del Benidorm Fest de que Chanel fuera la candidata de España en Eurovisión desató una oleada de críticas, que, en algunos casos fueron más allá, como las amenazas de muerte que recibió Miryam Benedited, miembro del jurado. Equipo de Investigación recogió lo ocurrido en un programa de abril que laSexta vuelve a emitir este viernes.

Entre los 'haters' que amenazaron a la coreógrafa Benedited, uno comete un error al ocultar su identidad que permite a los reporteros llegar hasta su domicilio.

Después de que el padre del joven le insistiera en la importancia de pedir disculpas, el 'hater' accede a hablar ante las cámaras.

"Me considero eurofan, siempre sigo Eurovisión, había dos propuestas que me gustaban muchísimo, que fueron las que quedaron detrás de la ganadora y me fastidió mucho. Pensé que por qué tenía que valer más la opinión de una o dos personas del jurado antes que la de miles de personas que han votado. Estuve cabreado un montón de días y le envíe ese mensaje sin pensar a Miryam Benedited", asegura.

Ante esta actitud, el joven asegura que "como había tantas personas llamándole de todo", en ningún momento pensó "que sus palabras tuvieran esa repercusión".

Preguntado por el origen de tanto odio, sostiene que él nunca ha tenido estabilidad: "Ver que los demás hacen su vida y son felices me da una impotencia increíble".

Además, afirma que tiene ataques de ira que "se juntan a la frustración y a la depresión" para terminar haciendo "cosas que no quieres hacer".

El 'hater' también reconoce que ha mandado en más ocasiones mensajes de odio: "Cuando he visto algo que me ha molestado muchísimo, es cierto que, como estoy cabreado con el mundo, he llegado a insultar con palabras como las que se ven hoy en día en todas las redes".

Frente a la posibilidad de enfrentarse a una pena de hasta cinco años de prisión por presunto delito de odio por amenazar a los hijos de Miryam Benedited, el joven responde que "nadie quiere ir a prisión", que "todo fue de boquilla" y que ha escarmentado.

Por otro lado, el programa recoge los ataques que recibe Equipo de Investigación y Glòria Serra: "Huelen a mierda de gato; jubílese, señora". Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de abril que laSexta vuelve a emitir este viernes.