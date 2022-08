Un aluvión de ataques y amenazas es lo que recibió la coreógrafa Miryam Benedited tras ser jurado en el Benidorm Best, tal y como recordó en un programa de Equipo de Investigación de abril que laSexta vuelve a emitir este viernes.

"Voy al Benidorm Fest junto con cuatro compañeros. Se nos pide que votemos de manera libre y a partir de ahí se desata una ira alucinante porque nuestro criterio no coincide con el popular. Parece que hemos cometido un delito, asesinato, o violación", denuncia.

Algunos de los mensajes que se llegaron a leer en redes sociales contra ella son ataques deleznables: "Por qué no decís lo que todos sabemos, que la corrupta y sinvergüenza de Miryam Benedited tiene intereses personales y profesionales en la ganadora Chanel [...] Cuanto más tratáis de blanquear un 'tongofest', más nos vienes a la cabeza Miryam Benedited rodeada de dinero".

"Terminamos en Benidorm Fest y, de repente, encontramos una avalancha de insultos, mensajes de odio y de amenazas de muerte. El cuerpo se te da la vuelta", recuerda la coreógrafa.

"Vas caminando por la calle, te encuentras con gente y sientes que quizá eran las personas que me habían escrito, que me habían insultado. Tu paranoia empieza en tu cabeza, nunca había sentido agorafobia, no poder estar en un espacio abierto. No sabes si todas esas amenazas y todo lo que te han dicho se va a cumplir", lamenta Benedited, que reconoce que tuvo un ataque de ansiedad.

Entre los mensajes que recibió, hay algunos que amenazan con atacar a sus hijos: "A por ti no, vamos a ir donde más te pueda doler, a por tus hijos. Sabemos muy bien dónde localizarlos [...] Jubílate, cacho perra, muérete, hija de la gran puta. Ojalá te mueras tú, tus hijos y toda tu familia de un cáncer, cacho perra. Tramposa hija de perra, muérete. A tu hijo le voy a quitar la vida, sé dónde vives tú y tu amante Chanel, hijas de puta".

Por otro lado, Equipo de Investigación también muestra los ataques que recibe el programa y Glòria Serra cada semana: "Huelen a mierda de gato fermentada; jubílese, señora". Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de abril que laSexta vuelve a emitir este viernes.