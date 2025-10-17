Equipo de Investigación rescata la entrevista a Rodríguez Menéndez en su regreso a España: el abogado que "desafió a la justicia"

Equipo de Investigación localizó en 2014 al fugado Emilio Rodríguez Menéndez, destapando su alto nivel de vida y las deudas que había dejado a su paso en este reportaje 'El abogado del diablo', que se vuelve a emitir esta noche, tras su reciente fallecimiento.

Esta noche, tras el estreno de 'El mercado negro de la carne', laSexta recupera el especial dedicado a Emilio Rodríguez Menéndez: El abogado del diablo', tras su reciente fallecimiento a los 75 años, en el Hospital Central de la Cruz Roja, después de haber estado varias semanas ingresado.

En este fragmento, el equipo de Glòria Serra se citó con Rodríguez Menéndez en su despacho, tras haber estado 5 años en busca y captura y perseguido por la Policía en todo el mundo. "El hombre que esperamos ha escapado de la cárcel sin cumplir 10 años de condena", señalaba por aquel entonces la periodista.

Menéndez arrancó contundente su entrevista: "No voy a contestar a ninguna pregunta de índole personal. Vuelvo a España a ejercer como abogado porque nada me lo impide".

"Usted está aquí porque los delitos han prescrito, ¿no teme que haya pasado por alto alguna causa pendiente que lo pueda llevar de nuevo a prisión?", le preguntó aquel día el reportero del programa, a lo que Menéndez prefirió guardar silencio: "No voy a contestar a nada más".

