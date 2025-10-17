Hoy, 'Equipo de Investigación' destapa un fraude alimentario con riesgo para la salud en 'El mercado negro de la carne'

Esta noche, enlaSexta, Glòria Serra revela una red que manipulaba carne en mal estado y la introducía en el mercado sin pasar ningún control sanitario. Un método ilegal con el que se engañaba al consumidor.

Carne podrida maquillada con productos de construcción, naves ilegales, mataderos sin control y empresarios que burlan la ley: el fraude que opera al margen del sector cárnico legal. Esta noche, a partir de las 22:30 horas, en 'Equipo de Investigación', Glòria Serra y su equipo se adentran en 'El mercado negro de la carne'.

El programa, presentado por Gloria Serra, accede a imágenes exclusivas de operaciones policiales y testimonios de quienes trabajaron en estas naves, donde se incumplían todas las normas de seguridad alimentaria. Así, el reportaje se centra en tres casos concretos investigados por la policía y la justicia, prácticas ajenas al sector cárnico legal, que mueve más de 41.000 millones de euros al año.

Cada día miles de personas comen kebab en España, pero no todos los rulos de carne son iguales. ¿Quién regula? ¿Qué ocurre cuando alguien decide saltárselo? Una pregunta sobrevuela toda la investigación: ¿Cómo es posible que esto ocurra en el país con los controles más estrictos de la Unión Europea?

