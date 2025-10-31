Equipo de Investigación reconstruye las últimas horas de Caroline: de una discoteca en Barcelona a una casa abandonada en Sabadell

La joven fue vista por última vez cuando huía de los Mossos. Antes de eso, intentó entrar con su grupo de amigos en varias discotecas, estuvieron de fiesta junto a un coche en un descampado y se refugiaron del frío en un edificio abandonado.

Caroline del Valle desapareció hace una década en Sabadell. Tenía 14 años, vivía en la Zona Franca de Barcelona y el 14 de marzo de 2015 fue la última vez que se la vio.

Aquel sábado parecía un día normal. Salió con sus amigas a comer y después fueron a pasar la tarde a "Intime", una discoteca light-para jóvenes de entre 14 y 18 años y donde no se sirve alcohol- de la ciudad condal.

Al salir, pidió permiso a su madre para ir a dormir a casa de una amiga. Sin embargo, siguió la fiesta y se fue con su grupo hasta la Zona Hermética de Sabadell, un polígono cercano a discotecas para mayores de edad.

Sobre la una y media de la mañana intentaron acceder a la discoteca Gloobal, pero no les permitieron entrar y el grupo se quedó deambulando por la calle.

Unas horas después se perdió la pista a Caroline y Equipo de Investigación ha reconstruido esos últimos momentos con las grabaciones que subieron a redes sociales y los testimonios de testigos.

Fiesta en un descampado

Al ser rechazados en Gloobal, se fueron a hacer botellón. Sobre las tres de la mañana, escucharon música saliendo de un coche en un descampado, a pocos metros de la discoteca. Dentro del vehículo había tres hombres. Los jóvenes estuvieron un rato bailando cerca del coche, pero sobre las 4:30 horas se fueron a seguir la fiesta a otro lado.

Intentaron entrar en otra discoteca, Bora Bora, pero de nuevo les negaron la entrada. Se sentaron en la acera y aprovecharon para comprar comida en un puesto ambulante.

Poco después, los menores decidieron ir al parque. Una vez allí, algunos de los integrantes se marcharon para robar porque no tenían dinero. Caroline se quedó en el parque con el resto del grupo.

Refugio en una casa abandonada

Media hora más tarde empezaron a tener frío y se marcharon para buscar un refugio. Se dirigieron por la calle San Ferran hasta a la intersección con la calle Rocafort hasta llegar a una esquina en el número 91, donde entonces había un edificio abandonado.

Algunos chicos lo inspeccionaron y decidieron resguardarse allí. En los autos, algunos declararon que "Carol se negaba a entrar en el interior hasta que la convencieron". Allí estuvo el grupo una media hora más.

Al salir, volvieron a las inmediaciones de Bora Bora, hasta que llegaron dos coches patrulla de los Mossos d'Esquadra. Todo el grupo huyó de los agentes y se dispersaron. Caroline fue entonces vista corriendo junto a su amigo Justin, y después se le perdió la pista.

