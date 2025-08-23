Equipo de Investigación habla con el empresario del negocio organizado de las excursiones alcohólicas de Magaluf

"Me han recomendado que no hable ni del vídeo ni de nada", confesó Paul Smith, un empresario británico detrás del negocio de las 'rutas etílicas' en Magaluf, a laSexta, al ser preguntado por el polémico vídeo del 'mamading'.

Equipo de Investigación descubrió en este reportaje de 2014 lo qué había detrás de las fiestas de desenfreno de Magaluf: un negocio organizado en las llamadas Rutas Etílicas. El polémico video del 'mamading', se grabó durante una de estas excursiones alcohólicas.

Los reporteros de Glòria Serra localizaron la sede de la empresa que organizaba las rutas. Siguiendo la pista de una excursión, laSexta buscó al jefe de las rutas: Paul Smith, un empresario británico que consigue escandalizar al mundo con el video de sus rutas alcohólicas. Un padre de familia multado con 55.000 euros y cierre de su empresa. Sin embargo, en aquel entonces seguía en activo.

Al ser preguntado por el vídeo del 'mamading' no soltó prenda: "No puedo hablar de eso. Me han recomendado que no hable ni del vídeo ni de nada. No puedo hablar. No puedo decir nada".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2014 de laSexta que se ha vuelto a emitir este fin de semana.

*Ya puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: Turismo Salvaje' en atresplayer.