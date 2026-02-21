Ahora

Las órdenes de una hostelera a sus empleados ante una inspección: "Decid que trabajáis dos horas"

Equipo de Investigación analizaba en 2022 el sector de la hostelería así como las irregularidades cometidas por algunos empresarios en un contexto en el que la subida de los precios hace crecer la picaresca.

En este vídeo que ahora recupera 'Equipo de Investigación', un camarero explicaba las prácticas irregulares que llevaba a cabo su jefe y por las que le denunció a Inspección de Trabajo. Prácticas que, señala, "son bastante usuales" en la hostelería.

La subida de la inflación a raíz de la guerra en Ucrania hizo mucha mella en España, también en el sector de la hostelería, donde los empresarios han ido viendo cómo subían incesantemente los precios de los alimentos y productos. Ante esta situación, en un sector donde la legalidad laboral siempre ha sido un hándicap, se buscan estrategias de todo tipo para evitar infracciones de la Inspección de Trabajo.

En un especial de Equipo de Investigación de 2022, Carlos, un joven camarero, relató cuáles era las estratagemas de una de sus jefas a la hora de burlar la ley. "Estaba oficialmente contratado 10 horas semanales, pero echaba unas 40. A final de mes el jefe nos metía en un sótano para pagarnos la cantidad total en un sobre", señalaba entonces.

Según el joven, se trata de una práctica "bastante habitual en hostelería". "Yo no recibo el contrato hasta pasados los seis meses y por insistencia mía. Además ponía que era ayudante de cocina", indicó Muñoz, que aseguró que cuando fue a ver los días cotizados, de los 8 meses que estuvo en el trabajo había cotizado 15 días y no pudo pedir el paro.

Así, mostraba que tenían un grupo de Whatsapp de trabajo en el que la jefa alertaba de que no podían decir que trabajaban más de dos horas diarias para que no les abrieran un expediente.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

