Ahora

Indignantes imágenes

"Ridícula, que te has metido un rayote…": la violencia y los insultos que protagonizaron 'La Casa de los Gemelos' antes de su cancelación

La primera edición del reality tan solo duró nueve horas, en las que los insultos y la violencia fueron los protagonistas.

La Marrash

Un domingo por la noche empezó 'La Casa de los Gemelos' con ocho protagonistas, unas reglas que se improvisaban sobre la marcha, alcohol y la promesa de aguantar encerrados el mayor tiempo posible. Todo ocurre en directo en YouTube. Sin embargo, sus participantes apenas llevan 25 minutos juntos cuando el conflicto pasa de las palabras a la violencia física.

"Eres una ridícula, te has metido un pedazo rayote que flipas...", le dice una concursante a otra durante uno de los directos. "Me cago en los muertos de quien haya tocado mi puta maleta", expresa La Marrash, otra de las concursantes. Así, cuando tan solo había pasado nueve horas desde su arranque, 'La Casa de los Gemelos' se cancela, aunque eso no frena la atención.

