Pipi Estrada revela cómo fue trabajar con los gemelos creadores de 'La Casa de los Gemelos': "Me vinieron a recoger en coches de alta gama"

El periodista deportivo cuenta a Equipo de Investigación cómo fue su experiencia laboral con Carlos y Daniel. "Ellos saben perfectamente lo que hacen en cada momento. No tienen corazón, pero son listos y pillos", expresa.

Los gemelos Daniel y Carlos consiguen fichar a caras conocidas de la televisión para que participen en sus shows, como el periodista deportivo Pipi Estrada, quien accede a contar cómo fue su experiencia laboral con ellos. "Yo no sabía de la existencia de los gemelos. Para mí fue una sorpresa cuando un día recibo un mensaje de Carlos en el que me dice que ellos tienen un programa de YouTube (…) que se llamaría 'Tarjeta Roja'", relata Estrada.

Así, el periodista muestra mensajes en los que le decían que pagaban "el desplazamiento" el día de la grabación, "alojamiento si es necesario, las dietas y 400 euros por programa". "Tenemos la fórmula perfecta para hacer el programa más visto en España de deportes", aseguraban los gemelos en los mensajes a Estrada.

"Yo al principio tenía muchas dudas, de si realmente eso era verdad (...) Les dije que se me había estropeado el coche, y llegaron los dos puntuales cada uno en un coche de alta gama. Me impresionó y pensé que parecía que el negocio les iba muy bien", expresa el periodista, tras lo que destaca que "ellos saben perfectamente lo que hacen en cada momento". "No tienen corazón, pero son listos y pillos", añade.

