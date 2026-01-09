Quiénes son La Falete, La Marrash, Ruth Empoderada o Manolito, los protagonistas de 'La Casa de los Gemelos'

Equipo de Investigación muestra quiénes son los protagonistas del fenómeno viral que triunfa en Internet. La mayoría son jóvenes creadores de contenido.

Los organizadores de 'La Casa de los Gemelos' fichan a protagonistas de vídeos virales. Con 12 millones de visualizaciones, las redes catapultan a la fama a una mujer conocida como La Falete. "Otro de los personajes es La Marrash, que es un influencer muy extrema que decía a sus seguidores que vivía en Dubái y que mantenía una relación con un jeque árabe", señala Carlos Otero, coordinador de casting de televisión.

Por su parte, Manolito, tal y como indica Otero, "es un creador de contenido peruano con más de dos millones de seguidores en TikTok que hace vídeos de humor". También está Ruth Empoderada, "una joven que tiene un síndrome que le hace parecer una niña menor de edad, cuando casi ronda la treintena, y que ha entrado con su novio, José", indica el coordinador de casting de televisión. Estos son solo algunos de los nombres de una lista que completan otros perfiles, como Misha o Teresa Moreno.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.