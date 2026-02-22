"Cobro menos de 200 euros de pensión": el drama de un repartidor víctima de un contrato fraudulento

El hombre, trabajador de un gran grupo hostelero, tenía un contrato de tan solo 10 horas, a pesar de que hacía hasta 40 semanales.

Un camarero y repartidor de un restaurante explicó a Equipo de Investigación qué ocurrió tras sufrir un accidente laboral con la moto de reparto que le dejó al borde de la muerte y con más de 40 fracturas que le hicieron pasar por quirófano en 17 ocasiones.

"A lo largo de estos tres años en ningún momento he recibido una llamada por parte de la empresa ni del jefe. Me dijeron que un supervisor la primera noche del accidente se le ordenó que falseara el registro de horas para cuadrarlo con mi horario, porque mi contrato era de diez horas semanales cuando yo trabajaba 40", explicó al programa.

Así, indicó que llegó a denunciar y recibió una indemnización. Si bien a raiz del accidente se le reconoció una incapacidad que le daba derecho a una pensión asociada a las horas que tenía de contrato, por lo que no llega a los 200 euros. "Debería cobrar cerca de 800", aseveraba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

