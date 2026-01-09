Ahora

No aceptan una entrevista

La reacción de los gemelos creadores de 'La Casa de los Gemelos' al reportaje de Equipo de Investigación: "Mi gente se ríe de esa mierda de prensa"

Los organizadores del reality se niegan a hablar con el programa sobre el fenómeno viral, aunque sí responden en su canal.

Gemelos

Intentamos hablar con los organizadores de 'La Casa de los Gemelos', quienes no aceptan una entrevista, pero poco después responden en su canal. "Ahora está Equipo de Investigación detrás de nosotros; no sé si se pensarán que yo por aquí hago cosas raras; igual se piensan que andamos traficando o vete a saber", expresa uno de ellos.

Así, el creador del reality dice en su canal que su "gente o no va a ver" el programa o "si lo ve, se lo pone con palomitas y se ríe de esa mierda de prensa y esa mierda de investigación". "Equipo de investigación, dedicaros a investigar cosas serias", manifiesta.

