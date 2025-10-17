El tranquilizador mensaje desde la industria cárnica: "Todo lo que llega al mercado goza de la máxima garantía"

Giuseppe Aloisio, director general de la Asociación de Industrias de la Carne de España, ha calificado de "anecdóticos" los casos de comercialización de carne en mal estado en España.

Este último año, las autoridades han realizado tres operaciones contra empresarios que se han saltado los controles sanitarios y han distribuido carne en mal estado sin el adecuado control sanitario.

Pese a ello, Giuseppe Aloisio, director general de la Asociación de Industrias de la Carne de España, ha señalado que estos casos son una anécdota y no una regla en el sector: "Evidentemente son puntos negros dentro de un sector que lo hace muy bien cada día. Desgraciadamente son a veces cosas que pueden pasar, pero afortunadamente son casos absolutamente anecdóticos".

"Es un mercado que está muy reglado, que está muy controlado, que está muy supervisado y muy auditado. Y el consumidor puede estar absolutamente tranquilo que todo lo que llega al mercado goza de la máxima garantía higiénicosanitaria", ha tranquilizado al consumidor.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.