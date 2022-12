El valor de las piezas Lego crece un 11% cada año a nivel mundial, hasta el punto de que en Estados Unidos existen incluso asesores que dan claves sobre cómo invertir en este ladrillo. Equipo de Investigación entrevista a uno de ellos, Ed Maciorowski, que aconseja no quedárselos "mucho tiempo", pues "a los tres o cuatro años van a alcanzar su pico de valor".

Él mismo ha invertido en este juguete, del que posee "unos 10.000 sets", según sus propios cálculos. "He vendido la mayoría y me he comprado una casa con eso", afirma Maciorowski.

En el vídeo que ilustra estas líneas, el asesor desvela cuál es, en su opinión, la mejor plataforma para comprar y vender Lego.