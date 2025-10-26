El dueño de un bar de Londres que ha comprado una aldea gallega: "De momento viviremos allí"

Marcial Raul Doporto ha adquirido por 300.000 euros el pueblo deshabitado de O Penso, donde pretende crear una comunidad de vecinos. "El proyecto es que vengan varias personas aquí a trabajar y hacer su vida", explica.

La tendencia de adquirir por bajos precios pueblos y aldeas abandonados es algo que ha llegado hasta los países extranjeros. En los últimos años son muchas las localidades adquiridas por particulares para diversos usos, la mayoría de veces con la intención de dar una nueva vida a la zona y acabar con la despoblación.

Eso fue en lo que pensó Marcial Raul Doporto, el propietario de un bar de Londres que en 2023 adquirió por 300.000 euros una aldea gallega que llevaba deshabitada durante 13 años: O Penso. En un especial de Equipo de Investigación en el que se analizaba el perfil del comprador de aldeas y pueblos, este británico no dudaba en dar detalles de su proyecto.

"El proyecto para mí es que poco a poco vengan personas aquí personas a trabajar y a hacer su vida con diferentes cosas, un poco de turismo, un poco de reforma...", explicaba, a la vez que detallaba que tenían pensado hacerlo "con calma" porque se había quedado sin dinero tras la compra del pueblo.

En ese momento no tenía pensado trasladar su residencia completa a la aldea, ya que seguirá viviendo la mitad del año en Londres, donde tiene un negocio, su mujer trabaja y sus hijas "están muy bien en la escuela y tienen allí muchos amigos allí". "Por el momento, vamos a continuar viviendo en Londres también", justificaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

