La entrevista de Carlos Quílez con 'El Yoyas' cuando llevaba tres semanas fugado: "Prefiero la condición de prófugo que la de reo"

Equipo de Investigación repasaba en 2025 la huida de Carlos Navarro, 'El Yoyas', condenado por violencia machista contra Fayna Bethencourt. El programa reconstruía sus 19 meses prófugo y su posterior detención.

En marzo de 2025, Equipo de Investigación analizaba el caso de Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas' tras su participación en Gran Hermano en 2001, y reconstruía los 19 meses que permaneció huido de la Justicia después de ser condenado por violencia machista contra su expareja, Fayna Bethencourt, a quien había conocido durante el reality.

El programa repasaba la fuga del televisivo y mostraba cómo, apenas tres semanas después de desaparecer, el periodista Carlos Quílez había conseguido contactar con él. Navarro se encontraba escondido en una masía propiedad de sus padres, situada en la localidad barcelonesa de Torre de Claramunt, una vivienda aislada en mitad del bosque que había convertido en su refugio.

Durante la conversación con Quílez, 'El Yoyas' mantenía su postura y defendía su decisión de no entregarse. "Me he encontrado con un hombre obsesionado con su situación, empecinado, totalmente empecinado en no entregarse a la Justicia", explicaba el periodista tras hablar con él.

Navarro insistía entonces en que no tenía intención de ponerse a disposición de las autoridades. "Me lo he planteado muchas veces, de hecho me lo planteo cada diez minutos, pero prefiero la condición de prófugo que la condición de reo. No me van a encontrar y moriré de pie, no de rodillas", afirmaba.

"Me dirijo al defensor del pueblo como víctima de violencia de género que a día de hoy desconoce el paradero de la persona que fue condenada por maltratarle. Además, tengo que soportar que esta persona haga declaraciones a distintos medios de comunicación defendiendo su inocencia cuando ha sido condenado por sentencia firme", lamentaba Fayna, que difundía en redes este vídeo en el que pedía la colaboración ciudadana y difundía la foto de su maltratador animando a denunciar su paradero.

Varias calles de Las Palmas amanecieron empapeladas con carteles de 'se busca'. Cinco meses después, Fayna se dirigió a su maltratador a través de una carta que compartió en Instagram en la que relataba la dureza de las agresiones y palizas que le había propinado.

Tras 19 meses de búsqueda, los equipos de la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra localizaban y detenían al fugitivo en su escondite.

Los agentes se encontraban con un Navarro muy diferente al personaje desafiante que había mostrado durante sus apariciones televisivas y que había marcado su imagen pública. El deterioro físico del condenado sorprendía a los equipos policiales, que finalmente conseguían poner fin a su huida.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de marzo de 2025 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.