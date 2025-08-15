Carlos Quílez relata su charla con 'El Yoyas' mientras este estaba en busca y captura: "Es hombre obsesionado"

En la última temporada de Equipo de Investigación, el programa accede a una conversación exclusiva entre el periodista Carlos Quílez y 'El Yoyas', quien en ese momento estaba prófugo tras ser condenado por maltrato.

En la última temporada de Equipo de Investigación, el programa tuvo accedió a la conversación entre el periodista Carlos Quílez con Carlos Navarro, alias 'El Yoyas', en ese momento en busca y captura tras haber sido condenado por maltratar a su expareja y haberse negado entregarse ante la justicia.

"Me he encontrado con un hombre obsesionado con su situación, empecinado, totalmente empecinado, en no entregarse a la justicia", señala el periodista.

Una decisión que mantiene a lo largo de su conversación con Carlos Quílez y añade que hubo un momento en el que se pensó acudir ante las autoridades.

"Me lo he planteado muchas veces, de hecho me lo planteo cada diez minutos, pero prefiero la condición de prófugo que la condición de reo. No me van a encontrar y moriré de pie, no de rodillas", asegura 'El Yoyas' al periodista.

