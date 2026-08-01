La comisión que Booking cobra por cada reserva, al descubierto en Equipo de Investigación: "Entre un 15 % y un 17 %"

Equipo de Investigación analizó en 2024 el auge de los expertos en Revenue Management, provocado por el éxito de Booking. Una de estas profesionales hablaba en el programa para explicar cómo había transformado el sector esta plataforma.

Equipo de Investigación analizaba en 2024 cómo la irrupción en el mercado hotelero de Booking había dado lugar al nacimiento de una nueva profesión. Se les conoce como expertos en Revenue Management.

"Nos dedicamos exclusivamente a mejorar las ventas de los establecimientos turísticos además de la rentabilidad de cada una de las ventas", contaba al programa de laSexta Sonia Molina acerca de esta actividad profesional.

Booking desembarcó en España en 2003 y, según su opinión, "rompió el mercado". "Le dijo a los hoteles y apartamentos turísticos: 'oye, yo os voy a dar una herramienta, una plataforma online, a la cual vosotros nutriréis de información, los clientes reservarán y al final del mes yo os pediré del 15 al 17 % de comisión'", explicaba la experta.

"Para un establecimiento hotelero puede representar entre el 40 y el 80 % de la venta", aseguraba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes volver a ver el programa en atresplayer.com.