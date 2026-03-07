"Por un hijo corro los riesgos que haga falta": las palabras del padre del 'El Yoyas' tras ser cómplice en la fuga de su hijo

Después de que Carlos Navarro huyera de la Justicia durante 19 meses tras ser condenado por violencia machista, Equipo de Investigación analizaba su caso. El padre del famoso televisivo aseguraba que su hijo no era "una persona violenta". "Cada uno tenemos nuestro carácter, nuestro genio", sentenciaba.

Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas', protagonizó una fuga de película que duró 19 meses tras ser acusado por delitos de maltrato hacia su expareja, Fayna Bethencourt. En 2024 finalmente era detenido en una masía, donde estuvo escondido todo ese tiempo. Equipo de Investigación analizó el caso en un especial de 2025 en el que consiguió ponerse en contacto con su padre, también llamado Carlos Navarro, que participó de manera activa en la fuga de su hijo.

"Claro, por supuesto que tuvo mi ayuda. Le dije: 'Hijo, no te entregues'. Nosotros le traíamos de todo, estaba todo día encerrado, sin abrir ventanas, esperando que vinieran las hermanas, o bien yo para comer y nada más, y vigilantes siempre, hasta que lo cazaron", confesó entonces.

Asimismo, expresó que su hijo no es "en absoluto" una persona violenta pese a que durante su participación en Gran Hermano en 2001 se vio que sí: "Cada uno tenemos nuestro carácter, nuestro genio, nuestra forma de ser. Mi hijo ha tenido siempre valor a salir de los programas de televisión y al pan, pan y al vino, vino", señalaba.

Navarro explicó que tanto los Mossos d’Esquadra como la Policía estaban al corriente de esta fuga y que él no considera haber participado en ningún delito. "Si eres pariente sanguíneo no te pueden acusar (de encubrimiento). Puedes encubrir a tu hijo perfectamente, la ley no te puede hacer nada. Yo por un hijo corro los riesgos que haga falta. Por un hijo doy la vida", aseveraba.

El padre revelaba al programa que sabía que el día del arresto iba a llegar tras una fuga que sumó entre seis meses y un año de condena al procedimiento por violencia machista que ya enfrentaba Navarro.

