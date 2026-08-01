La respuesta de un trabajador de Booking al preguntarle por su sueldo: "No me permiten decirlo"

Equipo de Investigación viajaba en 2024 hasta la sede de Booking en Países Bajos para conocer cómo era trabajar en el gigante de las reservas online y preguntaba a sus empleados por sus condiciones laborales.

En un reportaje emitido en 2024, Equipo de Investigación se desplazaba hasta la sede de Booking situada en Países Bajos. El programa mostraba un macro complejo de 65.000 metros cuadrados que, además de albergar las oficinas de la compañía, contaba con tres restaurantes y 28 espacios de descanso para sus trabajadores.

En esas zonas, los empleados podían realizar actividades como clases de yoga, partidas de ping pong o incluso practicar escalada. "Vemos que hay gente muy diversa", explicaba la reportera del programa al observar cómo los trabajadores abandonaban la sede entre las cinco y las seis de la tarde.

En el complejo trabajaban más de 6.500 empleados procedentes de distintos países. Uno de ellos, un analista de datos originario de China, contaba ante las cámaras cómo era su día a día en la compañía. "A veces puede ser desafiante" trabajar en Booking, reconocía, aunque aseguraba que le "gusta".

Otro trabajador, ingeniero de software desde hacía dos años, explicaba que la empresa apostaba por captar talento internacional. "Yo soy de India. Ellos buscan los mejores talentos de la industria. Puedes estar en cualquier parte del mundo, que te contratarán, solo tienes que ser bueno en tu trabajo, eso es todo", afirmaba.

Por su parte, un joven ingeniero de software responsable de sistemas, procedente de Turquía, hablaba sobre su experiencia en la compañía. Sin embargo, cuando Equipo de Investigación le preguntaba por su salario, evitaba revelar la cifra. "No os lo puedo decir, no me lo permiten", respondía.

El trabajador sí explicaba la diferencia salarial que suponía trabajar para Booking frente a un puesto similar en su país de origen. "Si estuviera trabajando en Turquía en un trabajo similar, ganaría una quinta parte de lo que gano ahora", aseguraba.

El joven relataba que había llegado a la empresa con 24 años, en una etapa de fuerte expansión para la compañía. "Cuando me uní en la compañía estaba creciendo muy rápido y tratábamos de alcanzar muchos logros con solo un tercio de los que somos ahora", señalaba.

Además, reconocía la presión que existía en aquella época para mantener el ritmo de crecimiento. "Todo el mundo tenía una especie de presión por hacer que la empresa siguiera creciendo rápido", concluía.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes volver a ver el programa en atresplayer.com.