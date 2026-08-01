Un científico niega la emergencia climática: "Los efectos no son tan dramáticos como nos hacen creer"

Equipo de Investigación recogió en 2024 el testimonio de Javier Vinós, uno de los firmantes de un manifiesto que cuestionaba la existencia de una emergencia climática. El bioquímico rechazaba algunas de las consecuencias atribuidas al calentamiento global.

En 2024, Equipo de Investigación analizaba el debate sobre la emergencia climática a través del testimonio de algunos de los científicos que habían firmado un manifiesto en el que negaban que exista una situación de crisis climática.

Entre los firmantes se encontraba Javier Vinós, un bioquímico que explicó al programa los motivos por los que decidió suscribir ese documento. "El manifiesto lo firmé porque estoy de acuerdo con lo que dice de que no existe ninguna emergencia climática", aseguró.

Según defendía el científico, las consecuencias del calentamiento global "no son tan dramáticas como nos están haciendo creer", afirmó durante la entrevista. Vinós sostenía además que el aumento de las temperaturas registrado durante los últimos 200 años había sido "algo muy positivo tanto para nosotros como para la biosfera".

Ante la pregunta del reportero sobre los temporales e inundaciones registrados en España en los últimos años, el bioquímico argumentaba que se debía "fundamentalmente a nuestra falta de memoria", ya que, según explicaba, "los fenómenos meteorológicos extremos siempre han existido".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

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