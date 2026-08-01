Alquila su vivienda y acaba denunciado porque su inquilino la convirtió en un piso turístico ilegal: "El Ayuntamiento de Barcelona me denunció"

Un reportaje de Equipo de Investigación de 2024 mostró el caso de un propietario de Barcelona que acabó denunciado por el Ayuntamiento después de que su inquilino transformara ilegalmente la vivienda que le había alquilado en un alojamiento turístico.

En 2024, Equipo de Investigación hablaba con Josep Matías, un propietario de Barcelona que aseguró haber acabado atrapado en una auténtica pesadilla después de que su inquilino transformara su vivienda en un piso turístico ilegal.

Matías explicó que había reformado la vivienda en 2021 antes de alquilarla a un ciudadano sueco. El contrato era claro y establecía que, "en ningún caso, podía convertirlo en piso turístico ni alquilarlo por habitaciones". Sin embargo, apenas dos meses después de la firma del arrendamiento, comenzó a sospechar que aquellas condiciones no se estaban respetando.

"El inquilino ha convertido mi piso en una pensión ilegal que se anuncia en Booking", denunció el propietario al programa. Fue una vecina quien le alertó de la situación al observar un constante trasiego de personas con maletas entrando y saliendo del edificio.

El reportaje comprobó que el anuncio de la vivienda seguía publicado en la plataforma de reservas. El alojamiento, situado en el barrio Gótico de Barcelona, continuaba ofertándose a turistas, que llegaban a pagar alrededor de 1.000 euros por una estancia de cinco noches.

Con el objetivo de reunir pruebas para denunciar los hechos, Matías recurrió a un detective privado que documentó cómo el inquilino explotaba la vivienda de forma presuntamente ilegal. "Así tenemos una prueba pericial", explicó al equipo del programa. El propietario aseguró además que había solicitado a Booking la retirada del anuncio, pero que la plataforma no había atendido su petición. "Están cooperando con una actividad ilícita y presuntamente criminal", afirmó, lamentando que, hasta ese momento, ni siquiera se hubieran "dignado" a responderle.

Pese a haber sido él quien comunicó los hechos al Ayuntamiento de Barcelona, terminó recibiendo una denuncia por parte del consistorio al considerarle el "propietario responsable" del inmueble. "Yo, simplemente, aluciné", reconoció ante las cámaras de Equipo de Investigación, al relatar cómo acabó afrontando las consecuencias de una actividad que, según defendía, había llevado a cabo su inquilino al margen del contrato firmado.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes volver a ver el programa en atresplayer.com.