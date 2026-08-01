El testimonio de un hostelero que ha invertido 75.000 euros para cumplir con las condiciones de Booking: "O estás con ellos o mueres"

En un reportaje emitido en 2024, Equipo de Investigación mostró cómo la creciente dependencia de Booking llevó a muchos pequeños alojamientos a realizar costosas reformas para adaptarse a las exigencias de una plataforma clave para captar clientes.

Equipo de Investigación analizó en este reportaje emitido por primera vez en 2024 el enorme peso que había adquirido Booking en el sector hotelero, hasta el punto de suponer alrededor del 75 % de las reservas de muchos alojamientos.

La plataforma cambió la forma de trabajar en el sector y se convirtió en un escaparate para pequeños hoteles y pensiones, puesto que les permitía llegar a clientes de todo el mundo. Pero no todo eran ventajas para ellos, puesto que sus exigencias condicionaban la actividad de estos alojamientos.

El equipo del programa se desplazó hasta la Pensión Chiqui, en Peñíscola, un establecimiento familiar en funcionamiento desde 1992. Allí, su propietario, José Vizcarro, explicó la dependencia que tenían de la plataforma. "De las siete reservas que tenemos, cinco son de Booking", reveló.

Vizcarro también denunció la exigencia que, a su juicio, ejercía la compañía sobre los alojamientos para mantener su competitividad. "Nos presionan muchísimo y las opiniones son muy importantes", afirmó. Con el objetivo de adaptarse a las recomendaciones de la plataforma, aseguró haber invertido 75.000 euros en reformar el negocio.

"Antes de Booking teníamos tres habitaciones por planta con un baño compartido. Ahora tenemos baños en cada habitación", explicó mientras mostraba las reformas realizadas en la pensión. Una inversión que resumió con una contundente reflexión sobre el peso de la plataforma en el sector: "Si no estás con ellos, te mueres".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes volver a ver el programa en atresplayer.com.