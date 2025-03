Fayna Bethencourt, sobre cómo la trataba 'El Yoyas' durante su relación: "No me dejaba ni ir sola al supermercado"

Carlos Navarro, alias 'El Yoyas', y Fayna Bethencourt aprovecharon el tirón mediático para abrir en Barcelona, 'La Taberna del Yoyas'. Pese a ser un proyecto conjunto, Fayna relata cómo 'El Yoyas' no le dejaba participar en las actividades del bar ni en cualquier otro trabajo,

"Yo me quedaba en casa. No me dejaba (trabajar). El que manejaba y tenía el poder económico era él", explica. De hecho, Fayna desvela que prácticamente no podía hacer nada: "El aislamiento se produjo de una manera, incluso, prohibiéndome ir a sitios tan básicos como una farmacia. Yo no podía ir al supermercado sola porque, claro, igual me podían mirar, me podían hablar. Tener una contraseña en un móvil era impensable".

La situación llegó a tal punto que 'El Yoyas' le rompió su ordenador por un comentario que le pusieron en una foto suya de Facebook: "Tuve una cuenta de Facebook, entonces, en una ocasión, subí una foto y el marido de una amiga me puso '¡Qué guapa, Fayna!'. Me rompió el portátil directamente".