Ahora

Hemeroteca Equipo de Investigación

Así eran las salidas a restaurantes de Daniel Sancho y Edwin Arrieta: imágenes antes del crimen

Equipo de Investigación ha vuelto a emitir este fin de semana el reportaje 'Crimen en Tailandia: caso Daniel Sancho'. Este fragmento mostró la primera fotografía en la que el joven español y el cirujano colombiano posaron juntos.

Así eran las salidas a restaurantes de Daniel Sancho y Edwin Arrieta: imágenes antes del crimen

Joven, atractivo, siempre rodeado de amigos, fiestas y de viajes en lugares paradisíacos.Detenido el 5 de agosto de 2023 tras confesar el crimen, Daniel Sancho parecía tenerlo todo, o esa es la vida casi "perfecta" que mostraba en sus redes sociales.

Todo lo contrario al cirujano, que tenía una vida tranquila, era muy religioso y familiar, y se mostraba siempre entregado a su profesión.

Equipo de Investigación ha vuelto a emitir el reportaje 'Crimen en Tailandia: caso Daniel Sancho', donde, en este fragmento, se detalla cómo fueron las primeras instantaneas donde los dos hombres comenzaron a mostrar sus salidas a restaurantes de Madrid o Segovia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de laSexta,'Crimen en Tailandia: caso Daniel Sancho'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Miles de personas llenan las calles de EEUU en una jornada histórica contra "el rey Trump" y su deriva ultra: "Debe irse ya"
  2. Gaza trata de recuperar la normalidad entre unos ataques israelíes que no cesan: reabren mezquitas, panaderías y comercios locales
  3. El PSOE asegura que Sánchez contestará en el Senado a "todo lo que sepa" y que "desmontará los bulos del PP frase a frase"
  4. Huevos, a precio de oro: su importe aumenta un 15,9% desde el inicio de 2025
  5. Conmoción por el suicidio de la joven Sandra: ¿cómo detectar y reaccionar ante los casos de acoso escolar?
  6. Más allá de La Oreja de Van Gogh: los otros reencuentros (muy rentables) que desatan la nostalgia de los fans