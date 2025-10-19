Así eran las salidas a restaurantes de Daniel Sancho y Edwin Arrieta: imágenes antes del crimen

Equipo de Investigación ha vuelto a emitir este fin de semana el reportaje 'Crimen en Tailandia: caso Daniel Sancho'. Este fragmento mostró la primera fotografía en la que el joven español y el cirujano colombiano posaron juntos.

Joven, atractivo, siempre rodeado de amigos, fiestas y de viajes en lugares paradisíacos.Detenido el 5 de agosto de 2023 tras confesar el crimen, Daniel Sancho parecía tenerlo todo, o esa es la vida casi "perfecta" que mostraba en sus redes sociales.

Todo lo contrario al cirujano, que tenía una vida tranquila, era muy religioso y familiar, y se mostraba siempre entregado a su profesión.

Equipo de Investigación ha vuelto a emitir el reportaje 'Crimen en Tailandia: caso Daniel Sancho', donde, en este fragmento, se detalla cómo fueron las primeras instantaneas donde los dos hombres comenzaron a mostrar sus salidas a restaurantes de Madrid o Segovia.

