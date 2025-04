"Me dice la Guardia Civil que toda la información que tengamos, me la reenvíes": el sospechoso mensaje de Óscar a una amiga de Esther López

Una vez que Iria se pone en contacto con el principal sospechoso de la muerte de la joven de Traspinedo, él le manda un audio instándole a compartir todo lo que supiera sobre la desaparición para mandársela a los investigadores. Ella, decide no hacerlo. No se fía.

La desaparición y el posterior hallazgo del cuerpo de Esther López en Traspinedo, es un caso lleno de incógnitas y mensajes sospechosos. Uno de ellos es un audio que Óscar, uno de los imputados por la muerte de la joven de 25 años, manda a Iria, una amiga muy cercana a la víctima y a su familia, en el que le indica que le reenvíe toda la información que pudiera tener sobre Esther.

"Eh... Iria, buenas tardes, hija. Oye, me ha dicho la Guardia Civil que toda la información que tengamos o que les llame, porque me han dejado un teléfono, o que les mande un correo ¿Sabes? Y más que nada porque... para que me lo reenvíes y metérselo en un correo", decía Óscar en la grabación que Iria enseña a Equipo de Investigación.

Algo que también hizo ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de la investigación, durante su declaración. De hecho, confiesa que es a estos agente a quienes primero les muestra el mensaje, así como que aquella era la segunda vez que lo escuchaba.

Además, Iria cuenta que este audio le llega después de que ella se hubiera puesto "en contacto con Óscar" para pedirle que le "contase, desde el momento en el que salen del bar, qué es lo que había sucedido". Entonces, él le asegura que "iban a dejar a Carolo en casa y que Esther quería seguir de fiesta", por lo que "se enfadó y le dijo que era un cortarrollos".

Momento en el que, según Óscar "se bajó del coche". Cuestión que enfada a Iria que le reprocha "cómo se le ocurre hacer eso"; "por qué deja a Esther ahí"; "por qué no se había estado esperando", ya que "hacía mucho frío". De hecho, insiste en que en esa zona "no hay luz; no hay nada". Precisamente, esta es una de esas "ciertas cosas" que a ella no le empezaban a "cuadrar".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación titulado La última noche de Esther López emitido en el año 2022 y que aborda el caso de la joven asesinada en Traspinedo (Valladolid) ese año.

