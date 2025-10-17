El día que Rodríguez Menéndez se 'fotografió' con Antonio Anglés: "Era un montaje para que leyeran su periódico"

laSexta recupera el especial dedicado a Emilio Rodríguez Menéndez: El abogado del diablo', tras su reciente fallecimiento a los 75 años, en el Hospital Central de la Cruz Roja, después de haber estado varias semanas ingresado. Pero, ¿quién era Rodríguez Menéndez? El abogado estuvo cinco años en busca y captura, las Policías de todo el mundo le persiguieron y se fugó de la cárcel sin cumplir sus 10 años de condena. Sin embargo, no se comportaba como un fugitivo, al contrario, incluso, llegó a convocar a la prensa y desafiar a la justicia.

Además, el letrado esperó el tiempo exacto para que sus delitos prescribieran, cinco años. Y es que era un experto en sortear la legalidad con la ley en la mano. Además, ofrecía sus servicios a psicópatas, secuestradores, asesinos y capos de la droga. Tampoco dudaba en usar vídeos e informes comprometedores contra sus enemigos, por lo que sus métodos asustaban incluso, a sus clientes. Por otro lado, a pesar de sus minutas millonarias, Rodríguez Menéndez dejaba un reguero de deudas por donde pasaba y ni siquiera Hacienda, a la que había dejado sin pagar dos millones de euros en impuestos, podía con él.

Equipo de Investigación acudió en 2014 a uno de los mayores archivos periodísticos de España para comprobar cómo manejaba a los medios de comunicación el abogado. Compró un diario histórico en crisis, lo convirtió en instrumento de presión y propaganda a su servicio.

El periódico presumió de haber encontrado a Antonio Anglés, el asesino más buscado de España. Rodríguez Menéndez, incluso, sacó unas fotografías junto a él, pero solo fue un fotomontaje para que la gente leyera su periódico.

