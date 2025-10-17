"Era un abogado con musicalidad y mascletà": el retrato de Javier Nart sobre Rodríguez Menéndez en 'Equipo de Investigación'

Equipo de Investigación recupera el perfil más polémico de Rodríguez Menéndez con este análisis de Javier Nart sobre cómo era la estrategia legal del "abogado del diablo": "Era hiperbarroco, con un conocimiento profundo del derecho y hacía espectáculo".

Equipo de Investigación se citó en 2014 con el abogado Javier Nart, para hablar sobre la estrategia de defensa de Emilio Rodríguez Menéndez, fallecido este viernes a los 75 años, en este reportaje que laSexta vuelve a emitir esta noche: 'El abogado del diablo.

El método de Rodríguez Menéndez llamaba la atención a sus abogados rivales: "Hay una práctica bastante habitual que es jugar a la prescripción y hay dos formas de ganar un caso, una es ganarlo y la otra es no perderlo nunca".

Para Nart, Menéndez era un abogado "con musicalidad y mascletà": "Su fama le precedía; era hiperbarroco, sobreactuante, con un conocimiento profundo del derecho y hacía espectáculo".

Un abogado que se especializó en defender a asesinos en serie y en los casos más escabrosos y polémicos, llegando a dictar prácticamente las declaraciones de sus defendidos. En el vídeo sobre estas líneas podemos ver una de sus defensas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2014 de laSexta de Equipo de Investigación.

