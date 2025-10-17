Ahora

Hemeroteca Equipo de Investigación

"Era un abogado con musicalidad y mascletà": el retrato de Javier Nart sobre Rodríguez Menéndez en 'Equipo de Investigación'

Equipo de Investigación recupera el perfil más polémico de Rodríguez Menéndez con este análisis de Javier Nart sobre cómo era la estrategia legal del "abogado del diablo": "Era hiperbarroco, con un conocimiento profundo del derecho y hacía espectáculo".

"Era un abogado sobreactuante, con musicalidad y mascletà": el retrato de Javier Nart sobre Rodríguez Menéndez en 'Equipo de Investigación'

Equipo de Investigación se citó en 2014 con el abogado Javier Nart, para hablar sobre la estrategia de defensa de Emilio Rodríguez Menéndez, fallecido este viernes a los 75 años, en este reportaje que laSexta vuelve a emitir esta noche: 'El abogado del diablo.

El método de Rodríguez Menéndez llamaba la atención a sus abogados rivales: "Hay una práctica bastante habitual que es jugar a la prescripción y hay dos formas de ganar un caso, una es ganarlo y la otra es no perderlo nunca".

Para Nart, Menéndez era un abogado "con musicalidad y mascletà": "Su fama le precedía; era hiperbarroco, sobreactuante, con un conocimiento profundo del derecho y hacía espectáculo".

Un abogado que se especializó en defender a asesinos en serie y en los casos más escabrosos y polémicos, llegando a dictar prácticamente las declaraciones de sus defendidos. En el vídeo sobre estas líneas podemos ver una de sus defensas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2014 de laSexta de Equipo de Investigación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Koldo defiende a Cerdán y denuncia irregularidades ante laSexta: "Yo le conozco y no creo que haya hecho nada irregular"
  2. El BBVA se lamenta por la "oportunidad perdida" tras el fracaso de su OPA mientras el Sabadell lo celebra
  3. "Asturias unida. Fin al peaje del Huerna": las calles asturianas claman por una autopista libre
  4. Pintadas de "asesinos" en el colegio de Sandra, la niña de 14 años que se suicidó tras denunciar sufrir acoso
  5. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Una llamada telefónica con Putin y una esperada reunión con Zelenski: Trump olvida Gaza y mueve ficha en el conflicto Rusia-Ucrania
  6. Una semana del 'no' alto el fuego en Gaza: más de 20 palestinos muertos y más dudas que certezas en el plan de paz