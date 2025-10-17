Ahora

El periodista Fernando Jáuregui, sobre Rodríguez Menéndez: "Puso mi rostro en una portada acusándome de incitar la pedofilia"

Como "venganza" por haber hecho varias noticias sobre su perfil, el abogado Rodríguez Menéndez acusó al periodista Fernando Jáuregui de "incitar la pedofilia": "Decía que mi periódico digital llevaba a otros periódicos con connotaciones pedófilas".

laSexta recupera el especial dedicado a 'Emilio Rodríguez Menéndez: El abogado del diablo', tras su reciente fallecimientoa los 75 años, en el Hospital Central de la Cruz Roja, después de haber estado varias semanas ingresado. En la Línea de la Concepción, Emilio Rodríguez Menéndez creó su radio televisión propia para destruir a la oposición tras presentarse a las elecciones. Además, el abogado conseguía material íntimo de sus adversarios políticos para amedrentarlos.

Equipo de Investigación habló en 2014 con Fernando Jáuregui, un periodista del que Rodríguez Menéndez se 'vengó' tras atreverse a cuestionar sus planes políticos. "Publicamos un serial de 3 capítulos contando quién era", recordó el periodista en este vídeo, donde explicó cómo el abogado tomó medidas contra él "como venganza en varios números de la revista 'Dígame'": "El primero venía con mi rostro en portada y me acusaba de incitar la pedofilia".

"Decía que mi periódico digital llevaba a otros periódicos con connotaciones pedófilas", explicó Jáuregui, que confesó que no lo quiso "dejar pasar" y le llevó "a juicio por injurias y calumnias".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2014 de laSexta de Equipo de Investigación.

