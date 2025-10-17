El testimonio de un vecino sobre la llegada de los clanes de la Cañada Real: "Son como el caballo de Atila, donde entran, no dejan nada sano"

A apenas 26 km de la Cañada Real, se descubrió un nuevo asentamiento. En 2021, Equipo de Investigación contactó con un vecino que describió cómo vivían los clanes que se habían trasladado a la zona.

"Esta gente suele comprar en negro, se dedican a lo que se dedican… ¡la chatarra no da para construirse una casa ni para comprarse un Mercedes! Tienen unos niveles impresionantes de lujo y despilfarro", relató un vecino, propietario de una parcela en venta cerca del nuevo asentamiento de la Cañada Real, entrevistado por Equipo de Investigación en 2021.

A apenas 26 km de la Cañada Real, varios vecinos del Sector 6 contaron a los reporteros cómo nuevos clanes se habían trasladado a una zona cercana a Morata de Tajuña y Chinchón.

El hombre también señaló el "miedo" de los vecinos ante la posibilidad de que la zona se convirtiera en una segunda Cañada Real: "Evidentemente hay miedo, porque esta gente es como el caballo de Atila; donde entran, no dejan nada sano".

