Un exempleado de Rodríguez Menéndez desvela su arma de secreta: "Guardaba cosas comprometedoras de gente importante"

Juan Antonio Fernández, empleado de la empresa de comunicación de Rodríguez Menéndez, asegura que el abogado creó esa radio y televisión porque "le hacia falta un medio para destruir a la oposición".

laSexta recupera el especial dedicado a Emilio Rodríguez Menéndez: El abogado del diablo', tras su reciente fallecimiento a los 75 años, en el Hospital Central de la Cruz Roja, después de haber estado varias semanas ingresado.

En la Línea de la Concepción, Emilio Rodríguez Menéndez creó su radio televisión propia. Una de las ocho personas que contrató, Juan Antonio Fernández, destacó en este reportaje de Equipo de Investigación que al abogado "le hacia falta un medio para destruir a la oposición" que en ese momento tenía tras haberse presentado a las elecciones.

Además, el exempleado contó cómo los debates se grababan continuos por si a algún político se le escapaba algo, tenerlo grabado para luego poder chantajearle. Y es que esa era el arma secreta de Rodríguez: "Guardaba cosas y a la redacción llegaban diapositivas, fotos e informes de gente importante en situaciones comprometidas". Incluso, el abogado conseguía material íntimo de sus adversarios políticos para amedrentarlos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2014 de laSexta de Equipo de Investigación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.