Las polémicas declaraciones de una modelo sobre Ozempic: "Siempre tengo una dosis en la nevera por si subo un kilo"

La modelo colombiana Catalina Maya sorprendió en Equipo de Investigación al confesar que se inyecta Ozempic una vez al mes, a pesar de pesar solo 53 kilos. Unas surrealistas y preocupantes declaraciones que puedes en el vídeo.

Durante su entrevista en Equipo de Investigación, la modelo colombiana Catalina Maya explicó que conoció las inyecciones para adelgazar gracias a un "endocrino colombiano" que se las recomendó. "En ese momento empecé a buscarlas en Colombia, donde se venden sin prescripción médica y eran muy baratas", relató la mujer.

La modelo aseguró haber bajado casi nueve kilos en dos semanas, y reconoció que aún recurre al medicamento de forma puntual: "Siembre tengo una dosis guardada en la nevera de mi casa para cuando veo que he subido una o dos libras. Me pongo una inyección al mes".

Pese a su bajo peso, apenas 53 kilos, Catalina admitió que sus amigas mexicanas, argentinas y españolas también usan Ozempic.

"En Madrid, estaba agotada, por lo que mandaban a comprarlo no sé dónde. Además, no es solo algo de las mujeres, porque los hombres también lo usan. De hecho, se dice que en los hombres funciona mucho mejor", afirmó la modelo colombiana, quien matizó que en los hombres "los efectos son mucho más rápidos".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de enero de 2024.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.