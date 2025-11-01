"He gastado 3.000 euros, pero ha merecido la pena": el testimonio de una mujer que llegó a pesar 135 kilos y cambió su vida con Saxenda, el otro Ozempic

En 2024, Equipo de Investigación entrevistaba a Raquel Robledo, una mujer que logró perder 27 kilos gracias a Saxenda, el medicamento inyectable para adelgazar que ya se comercializaba antes que Ozempic.

Solo un año antes, la imagen que aparece en el vídeo sobre estas líneas habría sido impensable. Raquel Robledo no podía montar en bicicleta debido a su obesidad. En 2024, lo consiguió por primera vez y lo compartió en este reportaje con Equipo de Investigación.

El cambio fue posible gracias a Saxenda, el primer fármaco inyectable contra la obesidad, disponible en el mercado desde 2016.

"Desde los siete u ocho años ya tenía kilitos de más", contaba ante las cámaras. "Yo seguía creciendo y engordando y todo venía por un problema que tengo en la espalda. Al hacer deporte, me hacía mucho daño. O sea, que si comía, no lo quemaba. Así que engordaba. Llegué a pesar 135 kg", cofesó.

Raquel relataba que Saxenda le ayudó a controlar la ansiedad por la comida: "Te quita las ganas de comer por completo". El tratamiento le fue recetado por su médica de cabecera y, en apenas un año, perdió 27 kilos, un cambio que documentó en sus redes sociales.

Con satisfacción, mostró ante las cámaras del programa las prendas que ya no le servían: "Aquí se ve el cambio que ha pegado mi cuerpo".

En 2024 llegó a su límite y el medicamento ya no le permitía perder más peso. "Me he gastado 3.000 euros en un año, pero ha merecido la pena", concluyó.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de enero de 2024.

