La sorprendente reacción de un hombre al ser descubierto como intermediario de Ozempic en el mercado negro

Equipo de Investigación rastrea hasta Valladolid a un presunto vendedor de Ozempic en el mercado negro. Al ser intervenido, asegura ser únicamente un intermediario: "Te juro por Dios que no sé que producto es ese, no lo he visto en mi vida".

En Telegram, la plataforma donde más se mueve el mercado negro de Ozempic, los vendedores llegan a ofrecer diez inyecciones por 2.200 euros. Tras seguir su pista, Equipo de Investigación descubre que el presunto vendedor siempre es el mismo y reside en Valladolid.

El programa logra localizarlo y entrevista al hombre, que insiste en no conocer el producto. Sin embargo, cuando se le dice que, para comprar el medicamento, hay que hacer un bizum a su nombre, se explica.

"A mi me llamó un señor y yo le pedí unas píldoras que me habían dicho que eran muy buenas para hacer ejercicio. Y yo le dije que no me lo podía permitir. Y me dijo, 'te voy a hacer millonario porque estás arruinado. Haz esto y cuando te llegue el dinero me lo mandas a esta cuenta y te doy un 20%", comenta.

Preguntó en el banco si la operación era legal, y le aseguraron que sí. "Yo te juro por Dios que no sé qué producto es ese, no lo he visto en mi vida", reiteró.

Cuando el reportero le explicó que estaba participando en una actividad ilegal, el hombre se defendió: "Yo no lo sabía, a mí no me lo han explicado".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de enero de 2024.

