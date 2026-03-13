Convulsiones, arritmias y crisis de esquizofrenia: un jefe de Urgencias explica los casos que han visto por las bebidas energéticas

Alejandro Valencia, jefe de Urgencias del Hospital Infanta Sofía, analiza con Equipo de Investigación los peligros para la salud del consumo de bebidas energéticas, sobre todo si se mezclan con alcohol.

La combinación de bebidas energéticas y alcohol tiene efectos que, en algunos casos, termina en el hospital.

Alejandro Valencia, jefe de Urgencias del Hospital Infanta Sofía, explica que debido a la gran cantidad de azúcar que contienen, se ha demostrado que existen unos receptores en el cerebro que potencian su consumo y, al mezclarlas con alcohol, lo que produce es que "tengas más ganas de beber".

Una auténtica 'bomba' para el cuerpo ante la que, según explica el doctor, se han descrito "casos tanto de convulsiones como de arritmias cardiacas que necesitan de monitorización y de tratamiento específico".

"Si tú potencias el alcohol con bebidas energéticas, está claro que estas arritmias se van a ver potenciadas", afirma Valencia, que asegura que en su hospital han llegado a ver "casos de cuadros psicóticos": "Como una especie de crisis de esquizofrenia tóxica producida por las bebidas energéticas", señala.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Bebidas energéticas: el precio del subidón' en atresplayer.