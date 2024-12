La conversación de Antonio Caba consigo mismo que fue clave en el crimen de Manzanares: "Te acabas de echar el delito encima"

"Ahora ya no hay escapatoria, ahora ya no. Te has metido a toda la Guardia Civil con esto que has hecho. Te acabas de echar el delito encima. Eres tonto o te falta un agua", comentaba en su coche Antonio Caba sobre su cómplice Gaspar Rivera.

Cuando se produce la desaparición del empresario Juan Miguel Isla Fernández, los agentes de la UCO de la Guardia Civil que la investigan se encuentran en un callejón sin salida seis meses después. Por ello, difunden las últimas imágenes del coche de Isla, recogidas por una cámara de seguridad a la salida de Manzanares horas después de que se le pierda la pista.

Un vecino de Albacete reconoce el coche. Dice que lleva meses abandonado en su casa. En este momento, los investigadores descubren que el coche del empresario desaparecido ha ido hasta allí desde Manzanares. La cámara de seguridad de una gasolinera muestra cómo no es él quien lo conduce, sino Gaspar Rivera, un vecino del pueblo de al lado de Manzanares y amigo de Antonio Caba.

Patricia Ortega, periodista de 'El País', señala en el vídeo sobre estas líneas puso a Ribera y a Caba "tan nerviosos que empezaron a cometer errores". Gaspar llamó al corredor para reunirse inmediatamente. Un micrófono oculto por los agentes en el coche de Caba captó una conversación de éste consigo mismo que resultó reveladora.

"Ahora ya no hay escapatoria, ahora ya no. Te has metido a toda la Guardia Civil con esto que has hecho. Te acabas de echar el delito encima. Eres tonto o te falta un agua", comenta. Al llegar a su garaje, Caba se reúne 10 minutos con Ribera. El micrófono de la Guardia Civil capta parte de la conversación: "Hay que estar atentos, algo traman aunque no te hayan visto", apunta Caba.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.