La confesión de un empresario que se inyecta Ozempic para adelgazar: "Aparte de la imagen, corro más, me encuentro mejor y no estoy adormilado"

El empresario Álvaro Gabarró cuenta a 'El fenómeno Ozempic: la cara y la cruz' en Equipo de Investigación', emitido por primera vez en laSexta el 12 de enero de 2024, que recurrió a las inyecciones de Ozempic, un medicamento para combatir la obesidad, como herramienta para controlar su peso.

Desde que conoció este fármaco indicado originalmente para la diabetes, se ha convertido en su aliado para perder los 10 kilos que ganó tras abandonar el tabaco: "No podía dominar ese incremento de peso", confesó en este programa.

Al inicio del tratamiento, Gabarró pesaba 95 kilos. En el momento de la entrevista su peso había bajado a 88, aunque llegó a alcanzar los 85 kilos en su punto más bajo. "Aparte de la imagen corro más, me encuentro mejor, no estoy adormilado, estoy más fresco, estoy mejor", comentó. Además, confesaba que "en cenas sociales me tomo medio platito por quedar bien y poco más".

Por otro lado, el empresario admite que cuando nota que está ganando peso, su reacción es clara: "Cuando veo que me paso, digo bueno, pues visita al médico, receta y andando y otra vez analítica para ver que todo está bien y andando".

Finalmente, advirtió sobre un aspecto importante: tras haberse inyectado Ozempic en tres ocasiones a lo largo de tres o cuatro años, ha comprobado que el medicamento puede tener efecto rebote si no se mantienen ciertos hábitos: "Ahí es donde tengo que tomar la decisión: o me porto bien o me aplico Ozempic, que me ayuda a portarme bien". En el vídeo podemos ver al completo su testimonio.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación emitido el 12 de enero de 2024.