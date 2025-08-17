Los propietarios de un mercado, sobre su acuerdo con Amazon para vender online: "Aumenta la caja unos 500 euros diarios"

Equipo de Investigación acudió al Mercado de la Paz, en Madrid, el primero del mundo en aliarse con Amazon y con un desafío: entregar productos frescos en menos de dos horas.

Equipo de Investigación realizó hace unos años este reportaje sobre Amazon, el gigante de las ventas online que ha revolucionado el mercado en España. Entre otras cosas, el gigante del comercio electrónico se ha aliado con el Mercado de la Paz con el desafío de entregar productos frescos en menos de dos horas.

Pero, ¿en qué se ha notado que un gigante como Amazon esté invirtiendo en el producto fresco? Florencio García, experto en Consumo, explicó en el vídeo principal de esta noticia que "es un producto muy jugoso": "Ahora mismo se está definiendo la batalla por ver quién convence al consumidor".

"El salto para el consumidor es mortal", explicó el experto sobre el consumo online y destacó "la gran importancia que tiene para el online el ser el primero en lograr convencer al consumidor". Y es que el experto detalló que "cambiarse de distribuidor será complicado, por eso, ahora ponen todos los esfuerzos en conseguir la confianza".

"Amazon, mas que marcar el camino, ha subido la apuesta y ha hecho que todos los demás distribuidores tengan que ponerse las pilas y que todo sea mucho más urgente".

la estrategia es seguir apostar por el fresco. Y es que el que consiga ganar la batalla de los productos frescos ganará al cliente para todo. Por eso, Amazon ha hecho una gran inversión en un mercado histórico de Madrid, el primero del mundo en aliarse con él.

Equipo de Investigación acudió a este mercado para conocer cómo le había afectado a sus trabajadores la alianza con Amazon. Mario, uno de los empleados del mercado, explicó que habían tenido que meter a un dependiente más. Sin embargo, el hombre no pudo desvelar cuánto porcentaje se llevaba Amazon en sus ventas tras firmar un acuerdo de confidencialidad por el que no pueden contar que pagan un 25% de comisión al líder de las ventas online.

Al día salen del mercado unos 70 pedidos y llegan a sus clientes en menos de dos horas. Otro de los trabajadores del mercado desveló que gracias a esta alianza con Amazon para vender sus productos online, había aumentado su "caja unos 500 euros diarios".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa pasado de Equipo de Investigación.

