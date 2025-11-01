Las chucherías más populares, bajo la lupa científica: "Hay colorantes que pueden provocar hiperactividad..."

La tecnóloga de los alimentos Alba Ramírez revela junto a Equipo de Investigación en el reportaje "El dulce negocio de las chuches" que una sola gominola puede contener hasta 15 ingredientes diferentes.

¿Qué se esconde detrás de las aparentemente inocentes fresas de gominola? La tecnóloga de los alimentos Alba Ramírez lo revela junto a Equipo de Investigación en el reportaje "El dulce negocio de las chuches".

Tras analizar su composición, el equipo descubre que una sola gominola puede contener hasta 15 ingredientes diferentes, entre ellos colorantes azoicos, unas sustancias químicas que, según la experta, "pueden provocar hiperactividad y otros efectos nocivos en la salud infantil".

"Estos colorantes están limitados por la legislación europea —explica Ramírez—, concretamente por el Reglamento 1133/2008, que establece que no se puede añadir más de 50 gramos por cada kilo de producto".

El equipo también somete a análisis otro clásico del mundo de las chucherías: las nubes. Además de su elevado contenido en azúcar —68 gramos por cada 100 de producto—, Ramírez destaca el curioso origen de su característico tono rosado.

"Ese color se obtiene a partir de la cochinilla, un insecto del que se extrae un pigmento natural que puede variar del rosado al rojo, según su concentración", explica.

