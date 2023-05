Los miembros de la banda del Badoo han sido condenados a 34 años de cárcel por enterrar vivo a un informático de Getxo. El hombre salió de casa para pasar un fin de semana con una joven que había conocido a través de Internet y nunca más regresó, como recordó Equipo de Investigación en un programa de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.

A principios de septiembre, Josetxu, un informático de 54 años, dijo a sus padres y su hijo que estaría el fin de semana fuera de casa y que, si se lo pasaba bien, iría directamente a trabajar el lunes.

Después de todo el fin de semana sin tener noticias suyas, sus familiares deciden llamar a su secretaria el lunes y ella les responde que no ha acudido a su puesto de trabajo. Finalmente, el martes, denuncian la desaparición.

Solo un día después, su vehículo es vendido a través de una conocida web. "La sorpresa para los investigadores fue que encontraron su coche a través de una página web de compraventa de objetos. Era un vehículo que costaría unos 50.000 euros de segunda mano y se vendía por unos 20.000 euros, la gente que lo estaba vendiendo tenía necesidad de dinero rápido, dinero líquido", destaca Luis Miguel Gabás, periodista de El Periódico de Aragón.

Equipo de Investigación localiza a la persona que compra el vehículo del informático. Queda con el vendedor en un aparcamiento a plena luz del día en una zona repleta de cámaras de seguridad.

"No sospeché que podía ser un coche robado. El dueño me dijo que lo había comprado su padre y que lo quería vender, me enseñó el carné de su padre y demás", recuerda.

"No me dejó probar el coche, lo estuve mirando por fuera y por dentro. Me dijo los kilómetros que tenía, no hacía falta ni probarlo [...] Él era moreno, era marroquí, hablabas con él y no tenía acento marroquí. Se le veían malas pintas, como si fuera de estos que se meten coca", describe el comprador.

Los agentes revisan las cámaras de seguridad del supermercado y ven al vendedor: es Mohammed Achraf, de 35 años. Tiene una larga lista de antecedentes policiales por tráfico de droga, lesiones, malos tratos, robo con fuerza, desórdenes públicos y acoso.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.