Un inspector de Trabajo revela cómo los 'listeros' estafan a los camareros: "Son sinvergüenzas y delincuentes"

Ante las cámaras de Equipo de Investigación, José Antonio Amate expone las prácticas más oscuras de la hostelería: camareros que huyen o se esconden en armarios durante las inspecciones, y contratos de apenas dos horas para cubrir jornadas completas.

En 2022, Equipo de Investigación se adentró en el lado más oscuro de la hostelería junto a José Antonio Amate, inspector de Trabajo. Durante el reportaje, Amate denunció la figura de los 'listeros', intermediarios sin escrúpulos que conectan a camareros con hosteleros y se quedan con parte de su salario. El inspector no se anduvo con eufemismos: "Hay que llamarlos por su nombre: sinvergüenzas, delincuentes, piratas. Personas que incluso merecerían un reproche penal".

Además, durante las inspecciones, los empleados a veces intentan escapar o esconderse, una práctica que no es anecdótica sino parte de una realidad generalizada. "En la mayoría de los casos, se encuentran completamente desprotegidos, porque no tienen derechos", lamentaba Amate.

A esto se suma, denunciaba el inspector, la falta de medios y herramientas legales para actuar con eficacia. "Llegas a un local y te dicen que el camarero está contratado dos horas, pero hoy ha hecho jornada completa. Y yo no puedo comprobarlo", reconocía. Una realidad que deja a los inspectores, en muchas ocasiones, "atados de pies y manos para intervenir".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

