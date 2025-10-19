Ahora

La presidenta de AMAMA, sobre Juanma Moreno y los fallos en los cribados: "Todavía no se ha enterado dónde tiene el problema"

Ángela Claverol, presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de mama, se ha preguntado dónde están los millones del plan de choque del presidente andaluz porque "todavía no se ha hecho ninguna ecografía".

Ángela Claverol, presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de mama (AMAMA), ha estado en laSexta Xplica para hablar sobre la situación en Andalucía tras el fallo en los cribados y ha ampliado el fallo a más comunidades autónomas.

"Llevo diciendo dos semanas que nos están llamando mujeres de Valencia y de Murcia. Yo creo que esto va a ir a más", ha afirmado.

Eso sí, Claverol ha centrado sus críticas en el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno: "Este hombre todavía no se ha enterado dónde tiene el problema. Todavía no ha dicho donde está el fallo, o a lo mejor no lo quiere decir. No sabemos nada, juega al despiste. Cuando una persona no quiere decir dónde han fallado, juega al despiste".

"Por muchos planes de choque que él ponga, que no se le olvide que ese dinero es de los impuestos de los andaluces. Y no sabemos en qué ha utilizado los primeros 12 millones porque todavía no ha hecho ninguna ecografía a ninguna mujer afectada en el cribado. Que tenga valor y diga los 12 millones de euros dónde los ha utilizado", ha añadido.

