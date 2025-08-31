Así defendía un joven británico el turismo de borrachera: "Llenamos hoteles y compramos alcohol, España necesita dinero"

Sam Wallen, un estudiante británico de Astrofísica, defendía en este reportaje de 2013 el turismo de borrachera de los británicos en Salou: "Dejamos mucho dinero en poco tiempo y España necesita dinero".

En este reportaje de 2013, Equipo de Investigación logró hablar con un joven británico que había acudido al Saloufest, un evento que llevaba organizándose muchos años y en el que durante tres semanas 10.000 jóvenes británicos tomaban la ciudad catalana, llenando sus nueve hoteles. Llegaban en autobús, en viajes low cost, y pagaban menos de 250 euros por una semana de vacaciones, pero se gastaban en España más de 300 euros por cabeza.

Doreen Stratman, responsable en España de Saloufest y de la empresa que organizaba el evento, 'I Love Tour', controlaba dónde gastaran los jóvenes cada euro y les prohibía hablar con la prensa. Sin embargo, en este vídeo, Sam Wallen, un estudiante británico de Astrofísica, explicaba cómo había vivido el viaje: "Nada puede competir con Salou, es lo más divertido".

"Es muy pequeño y dejamos mucho dinero en poco tiempo", afirmaba el joven, que defendía los comportamientos de los británicos: "Llenamos hoteles, compramos alcohol y comida, es obvio que España necesita dinero para salir de la crisis".

Esta idea de una España pobre que necesitaba dinero a cualquier precio, pasaba de hijos a padres. Y es que los padres de Sam pensaban igual que su hijo e, incluso, dijeron en este vídeo que si en España no quería que los jóvenes británicos bebieran, que "no abrieran las discotecas". "Es una buena fuente de ingresos, es positivo para España", insistía la madre de Sam sobre este tipo de turismo de fiesta de los británicos en nuestro país.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.