Viajes de una semana con hotel y actividades por 300 euros: el secreto del éxito del turismo de fiesta de los británicos

Equipo de Investigación analizó en este reportaje de hace años cómo esta compañía llevaba cada año a 10.000 estudiantes británicos a Salou, logrando ingresos de más de 20 millones de euros gracias al turismo juvenil.

En 2013, Equipo de Investigación analizó el Saloufest, un evento en el que durante tres semanas 10.000 jóvenes británicos tomaban Salou y llenaban sus nueve hoteles. Llegaban en autobús, en viajes low cost, y pagaban menos de 250 euros por una semana de vacaciones, pero se gastaban en España más de 300 euros por cabeza. Les llamaban "turistas de borrachera" y, para atenderles, se generaban 1.500 puestos de trabajo. En menos de un mes, dejaban en Salou cinco millones y medio de euros.

Toda la organización pasaba por las mismas manos, las de Doreen Stratman, responsable en España de Saloufest y de la empresa 'I Love Tour', encargada de organizar el evento. La oferta de un viaje de una semana con hotel y actividades por menos de 300 euros era una tarifa inalcanzable para las tarifas de viajes de la competencia.

Las ofertas que encontró Equipo de Investigación en otras agencias casi duplicaban el precio. Incluso, el máximo representante de los intereses turísticos de España en Reino Unido lo reconocía: de los 15 millones de británicos que llegaban a España cada año, solo los universitarios que venían de fiesta conseguían esas ofertas.

Enrique Ruiz de Lera, entonces director de la oficina de Turismo de España en Londres, reconocía que el precio era "muy barato". "Es más barato que quedarse en Reino Unido", aseguraba Ruiz de Lera, que, aunque confesaba que no estaban de acuerdo con esta estrategia, reconocía que "España ahora mismo tiene una imagen muy asociada a la crisis económica".

Por eso, confesaba que entendía "que los empresarios tienen que llenar los hoteles". Sin embargo, insistía: "nosotros no lo apoyamos y no nos encaja la estrategia". Además, el hombre pedía hablar "de turismo de jóvenes más que de borrachera".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.