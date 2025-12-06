Una amiga de Esther López revela el audio que Óscar le envió tras su desaparición

Denuncia que Óscar le dijo que le mandaran toda la información del caso para él reenviársela a la Guardia Civil. Equipo de Investigación recogió su testimonio en un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

La madrugada del 13 de enero de 2022, el rastro de Esther López se pierde para siempre en Traspinedo (Valladolid). Tras la denuncia de sus padres, se activa un amplio dispositivo de búsqueda que rastrea la zona contrarreloj. Aun así, días después, es un senderista quien encuentra su cuerpo en una cuneta que ya había sido inspeccionada.

Equipo de Investigación analizó las claves del caso en un programa emitido en 2022 y reemitido este viernes por laSexta. Allí, Iria, amiga de Esther y muy cercana a la familia, reconstruye las primeras horas tras la desaparición. En cuanto supo que no había vuelto a casa, contactó con Óscar, uno de los amigos que estuvo con ella esa noche.

"Le pedí que me contara todo, desde que salieron del bar", recuerda. Óscar le respondió que, tras dejar a un amigo en su domicilio, Esther quiso continuar la fiesta, discutieron, lo llamó "cortarrollos" y se bajó del coche.

La explicación no convenció a Iria: "Le dije cómo se le ocurre dejarla allí sola, de noche, con frío y sin luz". A partir de ese momento, confiesa, "las cosas empezaron a no cuadrar". La inquietud aumentó cuando Óscar le envió un audio pidiéndole que toda la información que tuvieran se la enviaran a él, para hacerla llegar a la Guardia Civil.

Equipo de Investigación accedió a ese mensaje de voz:

"Buenas tardes, Iria. Oye, me ha dicho la Guardia Civil que toda la información que tengamos, que todo lo que sepamos… que les llame o que les mande un correo. Más que nada, para que me lo reenvíes, meterlo en un correo y mandárselo. Que lo miren y lo investiguen".

